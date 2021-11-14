Обгоняли, столкнулись, перевернулись, 5 в больнице: ДТП с полицией в Одесской области

13 ноября на трассе Одесса-Николаев у села Сычавка Одесской области полицейские на Renault хотели кого-то остановить, но выехав на встречную полосу, столкнулись с автомобилем Mitsubishi.

По данным «Новости.N.org», после столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

Женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет из Mitsubishi увезла скорая. Один полицейский в крайне тяжёлом состоянии, его напарница тоже получила травмы.

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции, а также бригада спасателей, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Полицейские расследуют обстоятельства ДТП на плотине в Измаильском районе, с которой съехал «УАЗ», управляемый 45-летним жителем одного из сёл Килийской ОТГ. Авто затонуло вместе с водителем.

Фото: Новости.N.org

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