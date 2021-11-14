Пожары: за один день 3 трупа — в Одессе и Подольском районе

13 ноября при тушении пожаров в Одессе и Подольском районе обнаружено 3 сгоревших тела.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в субботу, в 13 часов 47 минут, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Малиновском районе Одессы, на улице Дальницкая, 3, произошло возгорание в квартире жилого дома. По прибытию пожарными было установлено возгорание домашнего имущества, а во время тушения пожара обнаружено тело погибшего человека. Уже в 13 часов 59 минут пожар был локализован и в 14 часов 01 минуту ликвидирован на площади 15 квадратных метров усилиями 13 спасателей.

В этот же день, в 8:30 поступило сообщение о возгорании жилого дома в в селе Ананьев Второй Ананьевской территориальной громады, что в Подольском районе. Здесь также загорелось домашнее имущества в жилой комнате на площади 25 кв.м. Во время тушения пожара обнаружены обгоревшие тела гражданки 1963 г.р. и гражданина 1966 г.р.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 12 ноября во время тушения пожара, вспыхнувшего в жилом доме по улице Богдана-Хмельницкого, 24, в селе Любомирка Подольского района Куяльницкой ТГ, обнаружены обгоревшие тела двух человек — матери 1938 г.р. и её сына 1966 г.р.

Фото: Нацполиция в Одесской области, Одесса News

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