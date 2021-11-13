На пепелище дома в Одесской области нашли 2 обгоревших трупа

Во время тушения пожара, вспыхнувшего в жилом доме по улице Богдана-Хмельницкого, 24, в селе Любомирка Подольского района Куяльницкой ТГ, обнаружены обгоревшие тела двух человек.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о возгорании поступило 12 ноября в 17 часов 01 минуту.

«По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в летней кухне. В 17 часов 22 минуты пожар был локализован и в 18 часов 18 минут ликвидирован на площади 30 кв. Во время тушения пожара обнаружены обгоревшие тела хозяйки 1938 г.р. и гражданина 1966 г.р.», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, сгорели мать с сыном.

Отмечается, что к тушению пожара привлекались 2 единицы техники ГСЧС и 8 человек личного состава.

Накануне, вечером 11 ноября загорелся одноэтажный частный дом в Подольске по улице Соборной, 131. Горели крыша, перекрытия и домашнее имущество на площади 50 квадратных метров.

В результате пожара пострадала квартиросъёмщица 1965 года рождения, которая в крайне тяжёлом состоянии с ожогами 95% поверхности тела госпитализирована в Центральную городскую больницу.

Причина обоих пожаров и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 11 ноября на стадионе футбольного клуба «Черноморец» в Одессе произошёл пожар – вспыхнуло имущество в офисном помещении.

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