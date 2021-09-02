Ловись, рыбка, большая и маленькая: Трагедия с одесским рыболовом

Утром 1 сентября в одесскую Службу спасения поступило сообщение о том, что на объездной дороге, в Хаджибейском лимане, утонул человек.

На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС, которые со слов очевидцев выяснили, что мужчина ловил рыбу на крючок, возможно, попалась крупная рыба, он потерял равновесие, упал в воду и утонул.

Обследовав территорию на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров, водолазы обнаружили тело рыбака и вытащили на берег.

Несмотря на то, что спасатели почти ежедневно предупреждают людей о мерах предосторожности на воде и у воды, печальная статистика гибели одесситов неуклонно растет.

28 августа в Одессе, на 10-й станции Большого Фонтана, около 15 часов, спасателями было вытащено из воды на берег тело 30-летнего мужчины.

В этот же день в Вилково Измаильского района исчез во время купания молодой человек 1996 года рождения. Спасатели обследовали 200 метров береговой линии, пропавшего пока не нашли.

Как сообщала Одесса News, 31 июля в Раздельнянском районе, в местном пруду, водолазным отделением аварийно-спасательного отряда специального назначения на расстоянии 30 метров от берега обнаружено тело 55-летнего мужчины, пропавшего накануне во время попытки переплыть водоём.

Фото: Одесса News, XYDESSA

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod