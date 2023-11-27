В Одессе нашли тела трёх погибших от переохлаждения

В Одессе нашли трёх умерших людей.

Об этом сообщила агентству «РБК-Украина» 27 ноября спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

«Предварительно, причиной смерти может быть и переохлаждение из-за того, что все три тела снаружи не имеют признаков насильственной смерти», – сказала она.

По словам Гордиевской, все три тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно определить причину смерти.

По данным СМИ, тело женщины обнаружили на автобусной остановке, а тела мужчин – в одном из переулков и на Привокзальной площади. Погибшие могли быть бездомными.

Одесса News информировала, что в связи с ухудшением погодных условий с целью предотвращения переохлаждения и обморожения людей в Одессе работники коммунального учреждения «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определённого места жительства» усилили работу по выявлению бездомных лиц, нуждающихся в помощи.

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