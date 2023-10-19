Подтверждена гибель 18 украинцев в Израиле в результате атаки ХАМАС

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о гибели 23 украинцев. Подтверждена гибель 18 граждан Украины.

Об этом он заявил он в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Мы получаем данные от Министерства внутренних дел с персональными данными граждан. У нас подтверждена информация о 18 погибших, не 23. Эта информация не соответствует действительности», – сказал он.

Корнийчук добавил, что Украина остаётся на втором месте после США по количеству жертв в результате боевых действий в Израиле. Он добавил, что ночью в секторе Газа подтверждена гибель ещё одной украинки, личные данные которой уже установлены.

По словам посла, в секторе Газа ситуация ещё больше усложняется. В списке на эвакуацию на данный момент находится 308 человек, и это количество постоянно увеличивается. Он считает, что в ближайшие день-два цифра может перевалить за отметку 400.

«Надеюсь, что всё-таки эвакуация начнётся. Первые машины с гуманитарным грузом пошли через Рафах в сектор Газа. Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАС выполнят своё обещание и выпустят иностранцев», – добавил он.

Посол добавил, что на 23.00 19 октября предварительно запланирован очередной эвакуационный рейс.

Одесса News информировала, что первый эвакуационный рей с 207 гражданами Украины на борту, в том числе 63 детьми, вылетел из Тель-Авива (Израиль) в Бухарест (Румыния) 14 октября. Второй рейс отправился 16 октября, он полетел в город Клуж в Румынии. Вечером того же дня в Бухарест вылетел и третий рейс.

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