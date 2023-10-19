Из портов Большой Одессы вышли два судна типа Panamax

Из портов Большой Одессы временным черноморским коридором, объявленным Украиной, сегодня, 19 октября, вышли два судна.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что из портов вышли балкеры Xin Shun дедвейтом 75,8 тыс. тонн и Peter S, имеющий дедвейт 71,5 тыс. тонн. Известно, что последний был под погрузкой в порту Черноморск.

В порты Большой Одессы сейчас идут суда Ida дедвейтом 18,2 тыс. тонн и Mariner, имеющий дедвейт 56,8 тыс. тонн. Интересно, что балкер Ida уже имел опыт в октябре захода и выхода из украинских портов новым морским коридором.

Вчера, 18 октября, из портов Большой Одессы вышло судно DSM EVERTON (ИМО 9250701, дедвейт 32 474 тонн, флаг Panama, судовладелец – Liberia), а в одесские порты прибыли 2 судна: AKSON SARA (ИМО 9475739, дедвейт 33 000 тонн, флаг Panama, судовладелец – Turkey) и LOLO GATE (ИМО 9128104, дедвейт 27 365 тонн, флаг Niue, судовладелец – из Greece).

Все суда успешно прошли самый опасный участок вдоль побережья Украины в Одесской области и вышли к территориальному морю Румынии или вошли в порты Большой Одессы.

Подсчитано, что с 16 сентября 2023 года новым морским коридором в порты Большой Одессы прибыли уже 36 судов общим дедвейтом 1,5 млн тонн. За этот же период из портов Большой Одессы вышло 21 судно, общий дедвейт (объём грузов) которых составил 0,67 млн тонн.

По меньшей мере, девять судов, которые заходили в черноморские порты Украины, были судами типа Рanamax, которые являются одними из крупнейших судов, перевозящих зерно в мире. Это свидетельство того, что некоторые судовладельцы готовы рискнуть отправить в Украину более крупные и более ценные суда, несмотря на потенциальную опасность.

Кроме зерна, балкеры также вывозили металл. Зерновой коридор ООН разрешал отгружать только зерно, продукты питания и удобрения.

Можно констатировать стабильное продолжение работы временного зернового коридора, открытого Украиной без ООН, Турции и РФ, несмотря на угрозы и противодействие России.

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