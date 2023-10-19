В депо Одесской железной дороги в этом году отремонтировано 4,3 тысячи грузовых вагонов

В вагонных депо Одесской железной дороги отремонтировано 4,3 тыс. грузовых вагонов за 9 месяцев 2023 года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что доля отремонтированных вагонов региональным филиалом составила 32% от общего количества отремонтированных вагонов по АО «Укрзализныця».

«За 9 месяцев 2023 года в вагонных депо регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» отремонтировано плановыми ремонтами 4 тыс. 289 грузовых вагонов, что на 8% выше плановых показателей. В частности, деповским ремонтом отремонтировано 3 тыс. 353 вагона: 1236 зерновозов, 814 полувагонов, 755 цистерн, 548 единиц других родов вагонов. Капитальным ремонтом отремонтировано 937 вагонов: 189 зерновозов, 413 полувагонов, 141 цистерна, 194 единицы других родов вагонов», — говорится в сообщении.

Больше всего вагонов было отремонтировано в вагонном депо Знаменка – 1361 ед., на втором месте – вагонное депо им. Т. Шевченко — 1284 ед., В вагонном депо Помошная — 995 ед., несколько меньший объём в вагонном депо Подольск — 648 ед.

Одесса News информировала, что в марте железнодорожникам, в том числе одесским, передано 15 новых пассажирских вагонов — последние из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета.

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