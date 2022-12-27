«Укрзализныця» назначила дополнительный рейс поезда из Одессы в канун Нового года

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы пассажирских поездов в канун Нового года, шесть из которых – в карпатском направлении.

Об этом АО «Укрзализныця» сообщает в Facebook.

Cреди них — один рейс из Одессы:

238/237 Одесса – Ужгород. Из Одессы 29.12.2022 в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно с 30.12.2022 в 17.00 с возвращением в Одессу в 11.06.

Как сообщала Одесса News, с ноября 2022 года «Укрзализныця» открыла продажу билетов на ночной рейс №191/192 Краматорск — Одесса.

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