Одесские сельхозпроизводители достойно держатся на аграрном фронте

Прямой ущерб от войны в отечественном сельском хозяйстве достиг более $6,5 млрд. Однако одесские сельхозпроизводители делают всё возможное, чтобы продолжать производство и обеспечивать продовольственную безопасность Украины и мира.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации в Facebook.

«С начала военной агрессии нами проведены важные организационные мероприятия по приоритетности распределения поддержки отрасли регионального сельского хозяйства. Безусловно, война внесла свои коррективы в деятельность агропромышленного комплекса Одесской области, и нашим аграриям пришлось быстро адаптироваться к совершенно новым условиям работы. Сказалась на работе агросектора и блокада одесских портов.

Тем не менее, Одесская область одна из первых в стране завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых культур: на площади 991 тысяча гектаров нашими аграриями выращено и намолочено 2,6 млн. тонн зерна, в том числе 1,7 млн. тонн пшеницы – главной продовольственной культуры. Так что наша область полностью и гарантированно обеспечена продовольственным зерном для собственных нужд», — говорит начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

В профильном департаменте добавляют, что продолжила работу и одесская аграрная наука: учёными-селекционерами создано девять новых современных сортов мягкой и твёрдой озимой пшеницы, новые сорта озимого ячменя, кукурузы и гороха, которые уже внесены в Реестр сортов.

Также Одесская область остаётся на данный момент единственным в Украине регионом, где сельхозтоваропроизводители выращивают рис — валовой сбор этой культуры в 2022 году составил 2,7 тысячи тонн.

Отмечается, что за средства Европейского союза привлечена финансовая помощь в сумме 60,7 млн грн. Эти средства выделены на специальные бюджетные дотации на 1 га в сумме 3100 грн и 5300 грн на 1 голову крупного рогатого скота. У нас в области 4 предприятия получили за содержание 146 голов КРС 773,8 тысячи гривен и 144 физических лица за содержание 1010 голов коров в сумме 5,4 млн грн. Бюджетную дотацию на обрабатываемую единицу угодий получили 183 фермерских хозяйства в сумме 29,7 млн. грн. и 615 личных крестьянских предприятий получили 24,8 млн. грн.

Среди приоритетных задач, которые удалось реализовать в этом году – создано 51 новое фермерское хозяйство.

Как сообщала Одесса News, с 1 августа из портов Большой Одессы вышло почти 600 судов, экспортировавших более 15 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: ООВА

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