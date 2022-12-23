На Ливию и другие страны Азии и Европы 23 декабря отправились 6 судов с зерном

23 декабря ещё одно судно с украинским зерном было отправлено в африканскую Ливию.

Балкер BRAVE M с 27,5 тыс. тонн агропродукции для Ливии присоединился к караванам ещё из 5 судов, которые экспортировали 244 тыс. тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы, — сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сейчас в портах загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции на 27 судов. Ещё 4 судна двигаются по «зерновому коридору» в направлении украинских портов.

«В Босфоре сохраняется стабильная очередь из 90 судов, поскольку ежедневно проводится 5-7 инспекций при минимально необходимых 12 в день», — говорится в сообщении.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 580 судов, экспортировавших 15 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: Мининфраструктуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.