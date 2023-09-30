В Киеве прошёл первый международный Форум оборонных индустрий

В Киеве 29 сентября прошёл первый международный Форум оборонных индустрий при участии 252 оборонных компаний из более чем 30 стран.

Об этом в ходе открытия форума сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видеозапись опубликована в Facebook ОПУ 30 сентября.

«Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий – альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, безопасности. И я говорю не только об Украине, а о безопасности любой нации в мире от любой агрессии», – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина «разработала соответствующую базовую декларацию как основу альянса». К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые «разделяют намерение дать реальную защиту от агрессий в рискованных условиях современности», — добавил Зеленский.

«Сегодня на старте эту декларацию уже подписало 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира», – заявил Глава государства.

Кроме того, как указал Зеленский, Украина разрабатывает «специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса».

«Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину», – добавил президент.

Также в Украине будет основан специальный оборонный фонд, отметил Зеленский. Он обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, которые нужны для обороны и для заботы об украинских военных, — проинформировал глава Украинского государства.

«Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частным инвестициям. Фонд будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов», – резюмировал Зеленский.

Одесса News информировала о встрече Владимира Зеленского с представителями оборонных компаний США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии, прибывших в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий.

Фото и видео: ОПУ

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