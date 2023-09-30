Пограничники в Измаиле обнаружили около 29 тысяч литров контрафактного алкоголя

Оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы и Измаильского пограничного отряда во взаимодействии с детективами БЭБ обнаружили в Измаиле крупную партию подакцизных товаров.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в результате проведённых санкционированных обысков по 5 адресам правоохранители обнаружили более 2273 литров спирта, 672 литра бренди, 25886 литров винного продукта, более 10,7 тысяч пачек сигарет в ассортименте и 212 электронных сигарет без марок акцизного налога, 330 пачек табака для кальяна, 360 флаконов жидкости для курения, 170 бутылок пищевых добавок, 171 пачку сухого ароматизатора.

Также было обнаружено около 600 бланков товарно-транспортных накладных с проставленными печатями, денежные средства в сумме 2,5 тысячи евро и более 21 тысячи долларов США.

Выявленные товары и денежные средства изъяты. Общая стоимость изъятого составляет около 11 млн грн.

Одесса News информировала, что в Ренийском морском торговом порту в ходе проведения санкционированного осмотра контейнера из Объединённых Арабских Эмиратов обнаружены и изъяты табачные изделия марки «ALLSTARS» в количестве 920 тысяч пачек без марок акцизного налога на сумму почти 74 млн гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба

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