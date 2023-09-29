В Одесской области правоохранители изъяли контрафактных сигарет на 74 млн грн

В ходе досудебного расследования правоохранителями была получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий «контрабандным» путём без марок акцизного налога.

По сообщению Одесской облпрокуратуры, было установлено, что в Ренийский морской торговый порт из Объединённых Арабских Эмиратов на судне прибыл контейнер с сигаретами. Документы на растаможку указанного подакцизного товара в таможенные органы не подавались.

Отмечается, что в ходе проведения санкционированного осмотра контейнера обнаружены и изъяты табачные изделия марки «ALLSTARS» в количестве 920 тысяч пачек без марок акцизного налога. Примерная стоимость сигарет достигает почти 74 млн гривен.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной сделке.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года в Одессе пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным хранением и сбытом табака.

Фото: Одесская облпрокуратура

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