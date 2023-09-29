2 октября у некоторых жителей Одессы не будет воды

2 октября будет прекращена подача воды некоторым её потребителям в Одессе.

Об этом филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций.

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода в этот день с 09:00 до 22:00 не будет водоснабжения на таких улицах:

12-18 линии Люстдорфской дороги,

Академика Королёва, 42-70,

Академика Глушко, 16-26,

Левитана, 101-147,

Ильфа и Петрова, 11-15,

Костанди, 162-196, 199-225.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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