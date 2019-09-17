19 сентября бюветы Одессы будут работать до 12 ночи

В связи с прекращением водоснабжения в Киевском, Приморском и Малиновском районах города, пос. Червоный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1-5», ЖКП «Таирово» c 23:00 18 сентября до 22:00 19 сентября принято решение изменить график работы бюветных комплексов.

Как сообщает официальный сайт города, для обеспечения питьевой водой бюветы в Киевском, Приморском и Малиновском районах города 19 сентября будут работать с 06:00 до 24:00 часов:

• просп. Гагарина

• ул. Гераневая

• Прохоровский сквер

• ул. И. Рабина, 1

• ул. Инглези (ул. 25-й Чапаевской дивизии)

• Михайловский сквер

• ул. Дальницкая, 25

• сквер Мечникова

• пр. Ак. Глушко, 1

• пр. Небесной Сотни, 14 (пр. М. Жукова)

• 6-ст. Б. Фонтана

• ул. М. Говорова

• Старобазарный сквер

• ул. Космонавтов, 17

• ул. Просвиты, 1-Д (зелёная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи).

Отмечается, что подвоз технической воды будет организован дополнительно в каждом районе.

