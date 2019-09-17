18-19 сентября в Одессе будет изменено движение транспорта

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ сети водоснабжения филиалом «Инфоксводоканал» в Одессе будет временно закрыто движение автотранспорта по Люстдорфской дороге.

Как сообщает официальный сайт города, с 22:30 18 сентября до 20:00 19 сентября (или до окончания работ) будет временно закрыто движение автотранспорта по Люстдорфской дороге (от ул. Транспортной до ул. Бреуса).

Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения, вносятся изменения временного характера в работу автобусных маршрутов №№ 117, 149, 214, 220А:

— в направлении движения до ж/д вокзала — от Люстдорфской дороги на ул. Бреуса, ул. Скворцова, ул. Шота Руставели, ул. Авиационную, ул. Косовскую, Люстдорфскую дор. и далее по маршрутам;

— в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дор. — от Люстдорфской дор. на ул. Косовскую, ул. Авиационную, ул. Пишенина, ул. Бреуса, Люстдорфскую дор. и далее по маршрутам.

Как сообщала Одесса News, в связи с прекращением водоснабжения с 22:30 18 сентября до 20:00 19 сентября

для жителей Киевского, Приморского и Малиновского районов работа бюветных комплексов будет организована с 6 утра до 12 часов ночи.