С 1 ноября трамвайный маршрут №10 в Одессе изменит движение

С 1 ноября трамвайный маршрут №10 будет работать от улицы Ицхака Рабина до Старосенной площади.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Соответствующее решение было принято по результатам мониторинга пассажиропотока маршрута и логистики подвижного состава по улице Преображенской.

Как сообщала Одесса News, завершены работы по реконструкции тепловых сетей участка Александровского проспекта от Старобазарного сквера до ул. Бунина, движение автотранспорта возобновлено.

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