На Александровском проспекте в Одессе открыли движение

Работа по реконструкции тепловых сетей участка Александровского проспекта от Старобазарного сквера до ул. Бунина завершены.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Проезд по Александровскому проспекту открыт», — констатируется в информации.

Отмечается, что работы по ремонту тепловой сети в центральной части города проводятся в течение последних шести лет.

В начале октября 2022 года была начата реконструкция тепловой сети Александровского проспекта, продолжение которой намечено на 2023 год.

Фото: «Одесса»

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