ДТЭК вернула свет 4 тысячам семей в Одесской области после обстрелов

Энергетики ДТЭК вернули свет в дома 3996 семей Одесской области, которые были обесточены в результате обстрелов врага.

Об этом сообщили в Facebook ДТЭК.

Энергетическая компания напомнила, что 22 декабря Одесская область подверглась очередному обстрелу со стороны врага. В результате атаки были повреждены объекты электросетей и обесточены 3996 семей.

«В течение нескольких часов энергетики «ДТЭК Одесские электросети» перезапитали всех клиентов на резервные линии питания и начали восстановление сетей, как только получили разрешение ВСУ и ГСЧС. Сейчас все клиенты со светом!» – сообщили в энергокомпании.

Одесса News информировала, что вечером 22 декабря силы ПВО уничтожили все 7 ударных беспилотника, которыми оккупанты атаковали Одесскую область.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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