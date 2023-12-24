В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Кушнир, светлая ему память

«На щите» вернулся домой наш защитник, житель Кодымской громады Одесской области Максим Кушнир.

Об этом сообщила в Facebook Кодымская громада.

Максим погиб 4 октября у населённого пункта Пригорье Бериславского района Херсонской области.

Одесса News сообщала, что 10 октября Килия провела в последний путь умершего в городской больнице Днепра 34-летнего солдата Олега Пастушенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

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