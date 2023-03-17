Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 марта, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ проинформировал об общей ситуации на фронте, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях.

«Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки проводилось 14 марта.

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