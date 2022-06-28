Один танк врага, 18 военных, гаубица, склад боеприпасов — итоги дня на юге Украины

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооружённых Сил Украины при выполнении огневых задач за прошедшие сутки ликвидировано 18 российских военнослужащих, танк Т-72, ​​самоходную гаубицу «Акация», автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.

Об этом сообщает представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

В целом, по словам полковника Назарова, «ситуация на южном фронте стабильно сложна, но силы обороны контролируют её развитие. Противник продолжает инженерное укрепление рубежей обороны, ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары по нашим позициям и мирным населённым пунктам. Парными и единичными вертолётными ударами пытался отвоевать утраченное положение в районе Потёмкиного, Плотницкого и Лупаревого на Херсонщине. Наши подразделения не уступили».

Карта боевых действий на территории Украины, составленная Минобороны Великобритании 27 июня 2022 года

Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Отмечается, что 27 июня Николаев снова был обстрелян реактивной системой залпового огня «Ураган» кассетными боеприпасами. Поражены частные подворья и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы разбросало и у остановки общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала.

Офицер также проинформировал, что нашими штурмовиками и многоцелевыми вертолётами нанесено пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снигирёвском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты доразведываются.

В Чёрном море, отмечается в отчёте ОК «Юг», без изменений в корабельной группировке вражеского флота – 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый, продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины.

Назаров предупредил, что с затиханием шторма минная опасность у побережья усиливается. «Сорванные волнением моря вражеские «сюрпризы» могут всё чаще приносить к берегу, а это слишком опасно», — сказал офицер.

Как сообщала Одесса News, по Одесской области ночью 27 июня нанесен ракетный удар с применением самолётов стратегической авиации Ту-22М.

На главном фото воин Оперативной групировки войск «Каховка»

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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