Полиция открывает уголовное дело об обстреле Одесской области ночью 27 июня

По Одесской области ночью 27 июня нанесен ракетный удар с применением самолётов стратегической авиации Ту-22М.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, сообщает в уточнённой информации Оперативное командование «Юг» ВСУ.

ОК «Юг» уточняет, что в результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолёта Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сёл Одесского района произошло возгорание трёх частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м.

По уточнённым данным, лёгкие осколочные ранения в результате взрыва получили 8 человек, из которых 1 ребёнок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожар оперативно ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехники и 11 следственно-оперативных групп из работников следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции.

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