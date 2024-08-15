Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели маленькой девочки

Тело ребёнка трёх лет и одиннадцати месяцев было обнаружено 14 августа около 8 часов утра возле одной из многоэтажек в Пересыпском районе местной жительницей.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что пока мать отошла на кухню, дочь, вероятно, выбралась из кроватки, забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

«К сожалению, девочка умерла до приезда скорой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала, на учёте социальных служб не состояла.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одессе пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа во время игры с сёстрами и братьями в прятки.

Фото иллюстративное.

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