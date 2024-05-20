В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 3-го этажа и осталась живой

В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа во время игры с сёстрами и братьями в прятки.

Как сообщила «Думская», малышке повезло, она не только осталась жива, её жизни ничто не угрожает.

«У ребёнка повреждения, возникшие в результате падения с высоты, закрытая черепно-мозговая травма, травма брюшной полости. Уже сегодня девочку должны выписать из больницы, где она не провела и суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у малышки две сестры (18 лет и 4 года) и два брата (12 лет и 4 года). Когда мамы не было дома, дети играли в прятки. Девочка залезла на стол, из него перелезла на подоконник. Окно в это время было открыто.

«Спасло ребёнка то, что перед домом растут густые кусты. Семья живет в «хрущёвке» на Черёмушках», — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года из окна дома на пятом этаже многоэтажки на улице Академика Королёва в Одессе выпала 5-летняя девочка, отправленная в городскую больницу в тяжёлом состоянии.

Фото иллюстративное.

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