«Тили-тили-тили-бом!», приходите в Одесский кукольный театр на «Кошкин дом»

«Тили-тили-тили-бом!..». Приходите всей семьёй 18 сентября на кукольный спектакль «Кошкин дом». Взрослые вспомнят своё детство, а ребятня познакомится с новыми героями.

Как по мановению волшебной палочки, на сцене будут оживать герои-куклы. А значит, глаза у детворы загорятся, и всё внимание будет обращено к сцене.

Несчастная погорелица Кошка вызовет у детворы сострадание и желание помочь. Ведь никто из её соседей и бывших товарищей не отозвался и не пришёл на выручку в трудную минуту. Лишь только котята (племянники Кошки) дали бедняжке приют.

Благодаря этой истории малыши узнают, что в беде познаётся настоящий друг.

Начало в 11.00.

Продолжительность спектакля 45 минут.

Стоимость билетов от 150 грн. Их можно таки купить здесь. Для семей внутренне перемещённых лиц, детей с особенностями развития («солнечных детей») и лиц с ограниченными физическими возможностями посещение театра бесплатно при предъявлении документов, подтверждающих статус. Количество мест ограничено — приходите заранее. Условия бесплатного посещения — с одним ребёнком не больше одного взрослого.

Театр оборудован укрытием в случае воздушной тревоги.

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