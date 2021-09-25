Осенние мелодии прозвучат в эстрадном концерте в Одесской филармонии

К 90-летию Одесской филармонии 2 октября эстрадный концерт — «Autumn melodies at the Philharmonic».

Специальный гость программы — певец и композитор, народный артист Украины Николай Свидюк.

Популярные и любимые хиты.

Легендарный конферансье — народный артист Украины Михаил Бакальчук порадует вас монологом «У нас своя Одесса» и представит лауреатов международных конкурсов, обладателей роскошных тембров — Нелли Нечаеву Никиту Волоковых, Людмилу Третьяк, Ивана Бащука, Яна Кальчева, а также Ансамбль солистов «Ренессанс» (художественный руководитель Аглая Полихрониди) и харизматичных артистов инструменталистов Ростислава Крячуна (аккордеон), Сергея Ясинского (саксофон), Максима Крисана (скрипка) и ансамбль народных инструментов «Мозаика» (художественный руководитель Олег Васянович).



Цена билетов от 100 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

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