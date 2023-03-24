На Одесском вокзале представят книгу Андрея Пермякова «Железная эвакуация»

В Одессе в субботу, 25 марта, на железнодорожном вокзале состоится презентация книги Андрея Пермякова «Железная эвакуация» о военном и эвакуационном опыте.

Презентация пройдёт в формате документального театра. Актёры будут читать задокументированные истории первоисточников, описывающих военный и эвакуационный опыт и ежедневный героизм железных людей украинской железной дороги с эмоциями персонажей и авторским художественным взглядом на каждое событие.

В презентации, которая начнётся в 16 часов, вместе с автором книги примут участие Римма Зюбина, Зиновий Карач, Тамила Бурсова и Лариса Слободская. Также будут присутствовать реальные герои, сотрудники ОЖД.

Всем представителям библиотек Одессы, присутствующим на презентации, книга будет передана бесплатно.

Добровольные взносы будут направлены в фонд «Железная семья», железнодорожникам и их семьям, пострадавшим от войны.

Книга издана «Креативным агентством «Артель» и благотворительным фондом «Библиотечная Страна» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Мероприятие пройдёт при поддержке Управления культуры Одесского городского совета.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod