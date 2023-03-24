Румынская сенаторша призвала отдать её стране Болград, Измаил и остров Змеиный

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило попытку сенатора парламента Румынии Дианы Шошоаке подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины и инициировало наложение на неё санкций.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Представитель МИД назвал представленный сенатором законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины, «классическим примером из методики российского реваншизма».

В законопроекте Шошоаке предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. В изменениях в закон 129/1997 о ратификации документа Шошоаке предлагает, что «Румыния присоединяет принадлежащие ей исторические территории, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный».

«Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подвесить дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности», — заявил Николенко.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Министерство иностранных дел Румынии опровергло заявления российского президента Владимира Путина о «территориальных претензиях» Бухареста к Украине.

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