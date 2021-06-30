Полиция Измаила приступила к расследованию причин смерти 5-летнего мальчика

Измаильские полицейские начали досудебное расследование по факту смерти пятилетнего мальчика, произошедшее 29 июня.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Полиции уже известно, что во время отдыха с отцом у озера в одном из сёл района ребёнок полез в трансформаторную будку, где его смертельно ударило током.

«Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины: п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай», ч.1 ст.166 (Злостное невыполнение обязанности по уходу за ребёнком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство), и ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать, почему объект, представляющий опасность для людей, не был на замке, а маленький мальчик — под присмотром взрослых.

Как сообщала Одесса News, 24 января 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки 19-го этажа жилого дома №8 по улице Михайловской в Одессе.

Фото: Измаильский районный отдел полиции в Одесской области

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