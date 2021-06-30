Крупнейшая судоходная компания мира открывает офис в Одессе

Одна из крупнейших судоходных компаний мира Hapag-Lloyd открывает офис в Украине.

Об этом 29 июня сообщает Центр транспортных стратегий.

Офис будет находиться в Одессе. Сейчас там уже работают более 20 сотрудников.

Как отметили в компании, одним из решающих факторов открытия украинского офиса стало выгодное географическое расположение Украины.

«Привлекательным экспортным рынком для Hapag-Lloyd Украину делают также богатство различными минеральными ресурсами и одно из крупнейших в мире сельскохозяйственных производств. Украина является важным импортёром электроники, оборудования и потребительских товаров, а также местом проведения операций ряда крупнейших транснациональных компаний мира, что открывает широкие возможности для морских перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd», – говорится в сообщении.

Руководство немецкой компании считает «убедительным» экономический рост Украины.

«Экономический рост страны убедителен, и многие украинские грузоотправители уже пользуются услугами Hapag-Lloyd. Открывая наш новый офис в Украине, мы отдаём должное отличному развитию бизнеса и огромным шансам, которые мы видим на этом рынке», — также приводятся слова руководства компании.

Кстати. Hapag-Lloyd владеет флотом из 241 современного контейнеровоза общей грузоподъёмностью 1,7 млн тонн. Штат компании состоит из более чем 13,3 тыс. сотрудников, которые работают в 395 офисах в 131 стране мира.

Одесса News сообщала о возможности строительства водного пути Е40, который должен соединить Балтийское и Чёрное моря, что экономически выгодно Украине, однако возможны опасность истощения водных ресурсов и экологическая беда.

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