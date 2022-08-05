Денис Шмыгаль объявил с 1 сентября в Украине «массовую приватизацию»

1 сентября в Украине начнётся «массовая приватизация».

О ней объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании 3 августа, л чём 4 августа проинформировал Правительственный портал.

«Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что государство запускает грантовые программы для мотивирования «бизнеса и людей максимально создавать рабочие места».

«Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в сёлах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене. И начать работу», – объяснил Шмыгаль.

По его словам, приватизация «позволит расширить производство для аграриев».

«В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах», – подчеркнул премьер.

Для справки. 7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. К объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещённых к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал Президент.

В 2020 году Фонд госимущества провёл около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

