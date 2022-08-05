Ситуация на юге Украины за сутки: враг потерял много военнослужащих и техники

В Оперативном командовании Юг» подтвердили, что российско-оккупационные войска на протяжении 4 августа на южном фронте понесли значительные потери.

Об этом сегодня ночью в Facebook сообщил представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Отмечается, что украинские штурмовики на протяжении 4 августа атаковали два очага вооружения и техники российских войск в Херсонском и Каховском районах. Оккупанты попытались штурмовать в Херсонской области, но безуспешно. Также по Одесской области с крымского направления враг выпустил противокорабельную ракету «Оникс», которая разорвалась в воздухе на подлёте к суше.

Наши вертолётчики разбили опорный пункт россиян на временно оккупированной части Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе склады с боеприпасами в Херсонском районе – в самом Херсоне, Приднепровском и Токаревке.

В командовании подтвердили, что российско-оккупационные войска на протяжении 4 августа на южном фронте потеряли:

● 39 солдат;

● четыре зенитно-ракетных системы С-300;

● радиолокационную станцию ​​«Имбирь»;

● автоматический миномёт 82-го калибра «Василёк»,

● 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

В ОК сказали, что россияне скованы действиями украинских войск без возможности продвижения по суше, однако продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, не имея изменений ни в составе, ни в позиции.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 04.08.22.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море, сказав только, что там подстерегают два надводных и один подводный носители ракет типа «Калибр», которые готовы к применению двух десятков снарядов высокоточного направления. Также в море находятся два больших десантных корабля.

На главном фото боец ДШВ ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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