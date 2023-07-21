Китайцы отреагировали на обстрел своего Генконсульства в Одессе

В ночь на 20 июля в результате вражеского обстрела в Одессе было повреждено здание Генерального консульства Китайской Народной Республики.

«Китай будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих учреждений и граждан в Украине», — говорится в специальном заявлении спикера МИД КНР по поводу повреждения Генконсульства страны в Одессе.

В дипломатическом ведомстве отметили, что вблизи генконсульства в Одессе произошёл взрыв, и волной от него повреждена часть стены и оконного стекла здания.

Вместе с тем, подчеркнули в МИДе, в учреждении никто не пострадал, потому что все сотрудники консульства давно покинули это помещение.

Как сообщала Одесса News, в порту «Черноморск» в ночь на 19 июля уничтожено 60 тыс. т зерна, предназначенных для отправки в Китай «зерновым коридором».

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

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