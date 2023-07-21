В ходе дневного обстрела 21 июля оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район

В ходе дневной атаки 21 июля российские оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днём. Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения», – сообщил он.

Других деталей Олег Кипер не привёл.

Как сообщала Одесса News, Одесская область ночью 21 июля была подвергнута вражескому обстрелу. Две ракеты типа «Калибр» попали в зерновой склад агропредприятия.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy