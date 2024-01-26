Что нового в деле о падении в России ИЛ-76 с якобы украинскими военнопленными

По состоянию на вечер 25 января РФ не предоставила никаких доказательств нахождения на борту упавшего Ил-76М украинских военнопленных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец проинформировал, что в опубликованном российскими пропагандистами списке на обмен пленными, планировавшемся на 24 января, есть украинские военнопленные, которых уже ранее обменяли.

По данным украинской разведки, на борту упавшего самолёта под Белгородом должны были находиться высокопоставленные российские военные и политики, но в последний момент ФСБ запретила им садиться. Кроме того, стало известно, что в местный белгородский морг доставили только пять тел, хотя Россия заявляет о 65 якобы находившихся на борту украинских военнопленных. Российским спасателям не дали осмотреть место падения самолёта.

Абсолютно очевидно, что установить истину могло бы только независимое международное расследование, однако в Кремле заявили, что этого не допустят.

«Несмотря на огромное количество громких хамских заявлений, обвинений, собственно, никаких доказательств за это время так и не предоставлено. Не показаны ключевые последствия, доказательства этого крушения и пребывания там людей на борту. Чем дольше эта пауза продолжается, тем больше вопросов возникает по версии государства-агрессора во всём мире», – подчеркнул представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Юсов рассказал 25 января, что ранее, 3 января, во время последнего обмена, РФ тоже использовала авиасообщение для передислокации украинских военнопленных, но тогда Украина была предупреждена и была просьба со стороны РФ обеспечить режим тишины, чего и придерживалась украинская сторона. Но 24 января «такой информации ни в устном, ни в письменном виде со стороны государства-агрессора не поступало».

25 января для обсуждения вопросов по падению самолёта собрался на заседание Совбез ООН, где заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, по информации издания «Гордон», заявил, что «РФ неоднократно пыталась переложить на других ответственность за трагедии бессмысленной войны, как будто она является жертвой, а не агрессором».

Он отметил, что международное сообщество пытается собрать факты и выяснить детали крушения самолёта, но в любом случае РФ «несёт полную ответственность за то, что развязала и продолжает эту войну» против Украины.

По словам Вуда, «попытки российских представителей произвести серьёзное отношение к мандату Совета по поддержанию международного мира и безопасности являются напрасными», так как Россия «продолжает совершать агрессию и неописуемые зверства против украинских граждан».

Зампостпреда США при ООН призвал международное сообщество в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Нельзя позволить Кремлю достичь успеха в его попытке стереть независимую Украину с карты и подчинить её народ», – резюмировал Вуд.

Одесса News информировала, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас собирает информацию об этом инциденте.

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