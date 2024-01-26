Одесскими правоохранителями расторгнут договор, составленный с нарушениями

При вмешательстве прокуроров Черноморской окружной прокуратуры расторгнут договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 256 млн грн, заключённый с нарушением процедуры закупки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Так, в июне прошлого года между ГП «Служба местных автомобильных дорог» и предприятием по результатам открытых торгов заключён договор на закупку работ по «Текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Одесского района».

Отмечается, что Постановлением Кабмина от 09.06.2021 № 590 «Об утверждении Порядка исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения» определена очерёдность осуществления платежей Казначейством и органами Казначейства с учётом ресурсной обеспеченности единого казначейского счёта, и финансовое обеспечение выполнения работ по договору было определено далеко не в первую очередь.

Прокуратура уведомила о нарушении процедуры закупки Одесскую облгосадминистрацию, как учредителя ГП «Служба местных автомобильных дорог». Реагируя на уведомление прокуратуры, стороны устранили нарушения путём расторжения договора.

Одесса News информировала, что руководителя коммунального медучреждения Одесского облсовета подозревают в растрате почти полумиллиона гривен на закупке медматериалов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy