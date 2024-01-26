В бою за Украину погиб житель Одесской области Ярослав Догару, светлая ему память

Жители посёлка Бородино Болградского района Одесской области провели в последний путь своего односельчанина Ярослава Догару, пропавшего без вести в январе 2023 года.

48-летний Ярослав Догару последний раз выходил на связь с родными 5 января и именно с этого дня он считался пропавшим без вести, сообщила в Facebook группа «Знамя труда Тарутино».

Ярослав родился 20 августа 1974 года в посёлке Бородино. Учился в Бородинской школе, затем служил в армии, работал. С самого начала полномасштабного вторжения ушёл на фронт. Служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего Похода. Защищал Украину на востоке страны. Погиб у села Озаряновка Бахмутского района Донецкой области.

4 ноября воина похоронили в родном селе со всеми воинскими почестями.

Одесса News сообщала о гибели 1 ноября 2023 года в Херсонщине жителя посёлка Суворово Одесской области матроса Николая Рудакова.

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Фото: группа «Знамя труда Тарутино»/Facebook

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