В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Рудаков, светлая ему память

1 ноября 2023 года в Херсонской области погиб житель посёлка Суворово Одесской области матрос Николай Рудаков.

Об этом сообщила в Facebook Измаильская районная государственная администрация.

Николай был командиром 2-го штурмового отделения 3-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части.

25 ноября ему исполнилось бы 32 года.

Одесса News сообщала о гибели 16 июля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жителя города Татарбунары Одесской области Сергей Шестаков. Он 3 месяца считался пропавшим без вести. Похоронен 5 ноября.

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Фото: Измаильская РГА/Facebook

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