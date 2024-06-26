Главнокомандующий ВСУ Сырский: «Жизнь бойцов – высшая ценность»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с командирами, ответственными за подготовку в ВСУ, представителями учебных центров, военкоматов, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтёрами и общественными деятелями обсудил уменьшение потерь во время боевых действий, подчеркнув важность комплексного подхода к сохранению жизни и здоровья военнослужащих.

Своё мнение в этом плане Сырский высказал на своей странице в Facebook 24 июня.

«Качественная подготовка, эффективная медицинская помощь и технологическое преимущество – мы создаём универсальную систему для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов, – написал Сырский. – Ключевое – это качественная подготовка бойцов. В этой сфере есть над чем работать. Убеждён, что обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки».

По словам главкома ВСУ, на встрече также обсуждали технологическую составляющую, которая влияет на сохранение жизни украинских военных.

«Одно из направлений – максимальное обеспечение сил обороны Украины современными беспилотными системами различных модификаций и разработка роботизированных платформ. Для ускорения этой работы мы сформировали новый род войск – Силы беспилотных систем. Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных», – рассказал Сырский.

Как указал Главнокомандующий ВСУ, ещё один чрезвычайно важный аспект – оказание медпомощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, с использованием наземных роботизированных платформ.

«Конечно, сверхважно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками», – добавил Сырский.

Он выразил благодарность волонтёрам, общественным деятелям и организациям за ощутимую поддержку сил обороны.

«Ваши предложения и видение – важны и будут учтены в работе. Мы продолжаем работать над комплексным подходом к сохранению жизни и здоровья военнослужащих. Жизнь бойцов – высшая ценность», – указал Сырский.

В комментарии к Главкому ВСУ присоединилась нардеп Марьяна Безуглая, которая предложила сделать «конкретный шаг» – уволить командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

«Увольте Содоля – конкретный шаг, а не это бла-бла! Замиряться пытаетесь с волонтёрами», — написала она. Вчера на своей странице в Facebook предложила Сырскому уволить Содоля из рядов ВСУ: «Не скрывайте его даже «в распоряжении» и не медлите. Дальше дело за правоохранительными органами. Александр Станиславович, слежу за руками. Всё должно быть честно».

Одесса News информировала, что 23 июня начальник штаба бригады «Азов» Нацгвардии Богдан Кротевич сообщил о своём письме в ГБР с призывом об открытии расследования в отношении генерала Содоля, который «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал».

Безуглая в Facebook также заявила 23 июня, что Содоль якобы «убил» больше украинских военных, чем любой российский генерал. «Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск… Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы так должны терять людей и территории? Это так работает?», – написала она, обратившись к Сырскому и министру обороны Рустему Умерову, обвинив их в безразличии к происходящему.

24 июня 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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