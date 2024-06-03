Норвегия стала 15-й страной, с которой Украина подписала соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский, находившийся 31 мая с визитом в Швеции, и Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали в Стокгольме Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщалось на официальном сайте Президента Украины.

Согласно положениям Соглашения, в этом году Норвегия предоставит Украине минимум 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. В общей сложности, в долгосрочную программу по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Отмечается, что вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать возможности в сфере современных боевых самолётов и уже фиксирует чёткую готовность передать истребители F-16. Кроме того, внесёт вклад в развитие морских возможностей в Чёрном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и дальше будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия твёрдо убеждена, что будущее Украины и её народа – в евроатлантическом сообществе. Поэтому она будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Подчёркивается, что Норвегия – 15-я страна, с которой заключено двустороннее безопасное соглашение на выполнение положений Вильнюсской декларации G7.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила 14 двусторонних договоров безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

Фото: ОПУ

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