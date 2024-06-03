ВМС ВСУ назвали фейком заявления РФ об уничтожении украинских кораблей в Одессе

В российских СМИ распространяется дезинформация о якобы уничтожении армией РФ украинских кораблей и катеров.

Об этом 2 июня в Telegram заявила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

«Прикрываясь попыткой поразить корабли ВМС ВСУ, Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется», – сказано в сообщении Военно-морских сил.

Там добавили, что корабли и катера ВМС ВСУ продолжают защищать Украину.

В опровержении ВМС ВСУ не уточняется, о каком именно российском ударе по Украине идёт речь.

В то же время 31 мая и 1 июня несколько росСМИ, в том числе пропагандистское издание «Комсомольская правда», со ссылкой на некоего «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева написали, что в порту Одессы якобы получили повреждения средний разведывательный корабль и катер «Голая Пристань» ВМС ВСУ. Пропагандисты утверждали, что в порт после ракетного удара РФ якобы приехало много карет скорой помощи.

Одесса News информировала, что российские оккупанты практически каждую ночь атакуют Украину ударными беспилотниками и регулярно наносят по территории страны ракетные удары. В апреле – мае войска РФ активизировали обстрелы Одессы и области.

Так, 29 апреля удар был нанесён баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом, в результате чего были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, загорелся Дворец студентов Одесской национальной юридической академии, погиби 8 человек.

30 апреля оккупанты снова атаковали Одессу. Погибли 3 человека, трое получили ранения, повреждены админздания, жилые дома, медицинское и учебное заведения.

1 мая армия России баллистическими ракетами попала в депо «Новой почты», произошёл сильный пожар, пострадали 14 человек.

Последняя вражеская атака Одесской области была ночью 2 июня.

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