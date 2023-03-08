В бою за Украину погиб солдат из Одесской области Андрей Павличенко, светлая память

В селе Холодная Балка Одесского района похоронили погибшего солдата ВСУ жителя Беляевки Андрея Павличенко.

Об этом сообщает в Facebook Беляевский городской совет.

43-летний защитник погиб во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.

Прощание с погибшим воином прошло 12 февраля. Этот день в Беляевской городской территориальной громаде объявили Днём траура.

Андрей вырос в Беляевке, в микрорайоне станции Днестр. Окончил Беляевскую школу №3. Получил специальность слесаря. Работал в Беляевке на ВОС «Днестр». 25 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, он уже стоял возле военкомата в Беляевке. Сначала нёс службу в роте охраны, а 17 мая его направили на фронт.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб 32-летний житель села Введенка Саратской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Игорь Бончев.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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