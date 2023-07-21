ВСУ начали применять на юге Украины кассетные боеприпасы, предоставленные США

Украинские военнослужащие уже используют предоставленные США кассетные боеприпасы.

Об этом 20 июля сообщает The Washington Post, пишет Гордон.

Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что украинские защитники стали использовать кассетные снаряды на юго-востоке Украины.

По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укреплённые российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

«Украина начала эффективно использовать кассетные боеприпасы на поле боя», — об этом заявил также координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они используют их должным образом, они используют их эффективно», – отметил представитель Белого дома.

Официальных заявлений о применении кассетных снарядов украинские власти пока не делали.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению «в течение нескольких дней», подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Как сообщала Одесса News, 7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в который вошли кассетные боеприпасы DPICM. Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять их Украине, указал, что оно было «очень трудным», но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в «соответствующих местах», а не в населённых пунктах.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселённых районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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