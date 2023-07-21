В Болграде с почестями похоронили офицера Александра Макаева, погибшего на фронте

4 июня, находясь на службе, во время выполнения боевого задания, остановилось сердце полковника Александра Макаева из Болграда Одесской области.

Александр был начальником отдела гражданско-военного сотрудничества Оперативного командования «Юг», сообщает пресс-служба Болградской районной госадминистрации.

Полковник Александр Макаев всю жизнь посвятил военной службе, беря пример со своего отца-десантника. В последние годы Александр проживал вместе с женой и сыном в Одессе. Именно поэтому прощание с военным сначала состоялось там, а затем его тело перевезли в Болград, где проживают родители.

Александр Макаев с 2006 года работал следователем Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины. До 2020 года занимал различные прокурорско-следственные должности, был награждён ведомственными отличиями «За добросовестную службу в органах прокуратуры».

Отпевание офицера прошло в Свято-Преображенском соборе, после чего гроб пронесли по центральным улицам Болграда. Похоронили героя на городском кладбище.

Как сообщала Одесса News, 29 мая 2023 года, защищая родную страну от российских захватчиков, погиб наводчик аэромобильного отделения старший солдат, 21-летний житель села Ларжанка Одесской области Даниил Николаев.

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Фото: Болградская РГА, Думская

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