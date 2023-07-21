Ночью 21 июля в Одеесе дважды включалась сирена воздушной тревоги: что происходило

Одесская область ночью 21 июля, как и в предыдущие три ночи, была подвергнута вражескому обстрелу.

По сообщению военных из Оперативного командования «Юг», две ракеты типа «Калибр» попали в зерновой склад агропредприятия на территории Одесской области.

«Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь», — информирует председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Генштаб ВСУ также сообщает о том, что РФ «нанесла очередной ракетный удар по территории Украины».

«Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сказано в военной сводке Генштаба.

Как сообщала Одесса News, 20 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К», 4 крылатых ракет Х-22, 7 крылатых ракет «Оникс» и 19 ударов ракет «Оникс» и 19 ударных БПЛА типа «Shahed». ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты «Калибр», 3 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К» и 13 ударных БПЛА типа «Shahed».

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