69% украинцев считают, что Зеленский должен быть Президентом до конца войны

Подавляющее большинство украинцев – 69% – считают, что Владимир Зеленский должен работать в должности Президента до конца военного положения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале 2024 года.

В то же время, по данным опроса, 15% украинцев считают, что следует провести выборы (из них 4% говорят о приостановлении военного положения на время выборов и 11% – за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения).

Также есть 10%, которые поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, и до избрания нового Президента его полномочия будет выполнять Председатель Верховной Рады.

«Восприятие целесообразности выборов зависит от доверия Президенту. Среди доверяющих Зеленскому 87% считают, что он должен работать до конца военного положения без выборов. В то же время среди тех, кто не доверяет Зеленскому, 38% согласны, чтобы он до конца военного положения работал в должности Президента, а 54% поддерживают варианты возможности смены власти (из них 31% считают возможным проведение выборов, а 23% – о передаче полномочий. Председателю Верховной Рады)», – говорится в сообщении.

При этом независимо от взглядов на необходимость в выборах более половины украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таковых было 59%. С 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком. Относительно меньше поддерживают участие Зеленского в следующих выборах жители запада и юга, относительно же больше всего – центра и востока.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Одесса News информировала, что согласно опросу в феврале 2024 года социологами группы «Рейтинг», большинство украинцев уверены в способности Украины отразить нападение РФ.

Инфографика: КМИС

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