Соцопрос: Большинство украинцев уверены в способности Украины отразить нападение РФ

Социологической группой «Рейтинг» было проведено исследование динамики общественных настроений населения Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте «Рейтинга».

Ключевые выводы, к которым пришли социологи, заключаются в снижении оценки правильности дел в стране до 36%, преобладании негативной оценки (46%).

Отмечается также, что гордость – всё ещё самая частая эмоция респондентов относительно Украины (так ответили 56% опрошенных). Но в динамике гордость несколько снизилась, зато возросла доля чувства печали (с 29% до 39%) и страха (с 11% до 21%).

Большинство украинцев уверены в способности Украины отразить нападение России (85%). Но при отсутствии международной поддержки в победе уверены только 19%.

Увеличились ожидания, что для победы понадобится более года: этот показатель вырос с 25% в июне 2023 года до 39%.

Чем старше респонденты, тем позитивнее их ожидания относительно победы и состояния дел в стране.

Необходимыми условиями для победы украинцы, в первую очередь, называют увеличение вооружения, во вторую – преодоление коррупции, смену власти, сплочённость общества, помощь партнёров, мобилизацию.

Мониторинг проводился 10-11 февраля 2024 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Одесса News информировала, что согласно опросу социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в декабре 2023 года почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, в то же время 33% имели противоположное мнение.

Инфографика: Социологическая группа «Рейтинг»

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