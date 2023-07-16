В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Тимохин, светлая память

25 мая перестало биться сердце украинского защитника Александра Тимохина, погибшего во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Марьинка Донецкой области.
Об этом сообщаетcя на странице в Facebook Кулевчанской сельской громады.
Он был уроженцем села Сергеевка.
Теперь семья осталась без своей опоры, без мужа, без отца.
1 июня жители Кулевчанской громады провели Александра в последний путь.
Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на фронте погиб 48-летний житель Килии Одесской области Виталий Астафуров.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
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Фото: Кулевчанская громада
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